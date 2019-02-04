0.01秒3D掃描 虛實結合化身模特兒 整合體型動作數據 虛擬catwalk電影宣傳用途廣

明報記者 薛偉傑

立體驗有限公司（IN 3D Limited）行政總裁胡麗玲表示，公司快將推出的IN 3D Hub系統，採用大型3D掃描器，只需0.01秒完成全身掃描。得出的用戶體型數據與現成動作數據（例如模特兒行catwalk等）在雲端整合，5分鐘就可以合成出一段虛實結合，用戶行catwalk的3D短片。

公司使用的大型3D掃描器是自家研發，可裝上95至200個鏡頭，同時以不同角度為用戶拍照。有別其他3D掃描器需要慢慢旋轉拍照，該掃描器使用時毋須旋轉，只需0.01秒就可以拍下足夠相片建立全身模型。

由拍照、建立3D模型到輸出3D短片的過程完全自動化，日後可以無人店形式營運。3D掃描器的安裝和拆卸只需兩人工作一至兩小時，商戶如打算設立短期快閃店，亦十分方便。

胡麗玲指出，系統有幾種商業應用方式。首先，可以讓普通人一嘗當虛擬模特兒、功夫明星、球星、運動員、跳舞高手的滋味，滿足普通人想當主角或網紅的心理。

此外，亦可以應用於時裝行業，以相對較低的成本來達到宣傳效果。例如，時裝品牌只要請模特兒、網紅或明星代言人行一次catwalk，以及穿上多件衣服掃描全身（每次掃描時間只是0.01秒），就可以產生出多段他/她穿上不同衣服行catwalk的3D短片，放在網購平台等，而毋須穿上每件衣服行一次。

宣傳新方向 觀眾化身英雄無難度

時裝品牌或連鎖店亦可為其每季產品目錄增值，目錄上每幅相片只要加上QR Code，用智能手機掃描就可以看到相關模特兒、網紅或明星3D短片。產品目錄由單純平面印刷品即可兼備3D視頻效果，不但可以成為搶手收藏品，甚至獨立發售都有可能。胡麗玲稱，產品另一應用方向是電影宣傳，電影公司可以在商場設置大型3D掃描器，讓消費者穿上超級英雄的裝束以及掃描全身，然後輸出一段消費者化身成超級英雄的3D短片，相信影迷會受落，而對商場來說，提供有限地方就可以吸引多一批訪客，增添熱鬧氣氛或消費額。

胡麗玲表示，關於動作數據，最理想和準確的情况是邀請明星藝人、運動員等穿上一件滿佈傳感器的貼身衣服，做出某套動作一次，以取得有關數據，這也是最具商業價值和賣點的做法。其次則是徵得這些名人的同意，利用他們以往的短片，以人工智能的影像辨識技術，大約偵測出其骨架以及各個關節的活動數據。退而求其次，亦可以替身模仿名人重演動作，又或以軟件虛擬骨架活動。後兩者做法賣點不及前兩者，但勝在成本低很多。

現時該公司已大致完成了IN 3D Hub的軟硬件開發，只需製作更多不同性質的示範短片及素材。該公司料10月底開始上載更多示範短片，以吸引有興趣機構商討合作。早前亦曾有太極團體接觸該公司，表示有興趣合作。

軟硬件全本地研發 料年底推出

胡麗玲稱，IN 3D Hub軟硬件全部香港研發，已累積投資數百萬元和3年多時間。雖然未正式推出，但近月已有收入。一套正在拍攝中的港產宗教電影的部分情節涉及潛水員拯救被困者，由於租用泳池拍攝開支不低，所以電影採取虛實結合的方式，部分潛水鏡頭在水下拍攝，有些在陸上拍攝，然後利用IN 3D Hub將之和潛水動作結合。

胡麗玲預料，IN 3D Hub將於今年底正式推出，該公司可望在明年內達到收支平衡。