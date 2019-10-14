黎智英子任董事 3餐廳被潑漆 店主同稱不追究

警列雜項 無人被捕

事發昨早10時許，位於上環九如坊6至10號地下的日式餐廳「蟹道 野田」，職員返回店舖時，發現餐廳外一個蟹模型裝飾被潑上淺藍色油漆，模型下方被淋紅油，餐廳旁邊店舖、大廈出入口及對開行人路亦被油漆濺及，職員報警求助。

警員接報到場調查，其間發現約70米外、位於歌賦街29至31號地下的日式烤肉店「Yakini Kuu」，大門同被人淋上紅油；位於雪廠街22號的壽司店「鮨佐瀬」，大門亦有紅油漬。警方將案件列刑事毁壞調查，警員在各店蒐證及拍照存檔。

同為日式餐廳 同位於中上環

據了解，3間日式餐廳店主，事後表示不作追究，只是報警備案。警方將案件改列雜項處理，事件中沒有人被捕；烤肉店餐廳職員表示不知道發生何事，返店後才知悉店門被人淋漆油。

根據商業登記資料，涉事3間餐廳分別由3間不同公司持有，包括「Next Class Investments Limited」、「Easy Solution Investments Limited」及「Sase Investments Limited」，而該3間公司的董事均為壹傳媒創辦人黎智英的二子黎耀恩。