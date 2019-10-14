柯達大廈遭縱火刑毁 入口噴字「大公可恥」

大公報遷出約一年

現場為北角渣華道321號柯達大廈2期，昨午5時許，4至5名黑衫褲蒙面人，突然在大廈出入口以硬物砸碎兩扇共約3米乘2米的自動玻璃門，於無障礙通道出入口及電梯大堂投擲懷疑汽油彈，大堂有塑膠擺設被波及起火焚燒，大廈保安員用滅火筒將火救熄，事件中無人受傷。黑衣蒙面人得手後逃去。

大廈出入口滿布碎片，無障礙通道對開牆壁被熏黑，地面留有燒黑的玻璃樽碎片，電梯大堂牆身被熏黑，地氈留有一個綠色啤酒樽，樽內仍留有小量液體。另外有人在出入口兩邊的落地玻璃，分別用紅色油噴「大公可恥」及黑色油噴「垃圾」，門外有一支鐵筆及噴漆罐。警方將案件列作縱火及刑毁處理，交由北角警區刑事調查隊跟進，暫時沒有人被捕。

香港大公文匯傳媒集團發表聲明，稱「對暴徒的野蠻兇殘行徑予以最強烈譴責。法治必須維護，新聞自由不容踐踏……我們絕不向暴恐勢力低頭」。

香港記者協會昨發聲明，譴責針對傳媒的破壞行為。資料顯示，《大公報》曾在柯達大廈2期設辦公室，早前已搬離上址。記協譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，有關行為對記者造成威脅，要求有關人等停止暴力行為，亦促警方嚴肅處理。

記協：恐嚇記者 終令社會受損

記協主席楊健興稱，不論是昨日示威者嚴重破壞，或不同政見的人針對不同媒體的行為，皆不是新聞工作者所能接受。楊健興稱，期望警方在示威現場即時執法，予社會更明確信息。他稱，不能接受暴力行為，針對記者的暴力，更是影響新聞自由及公眾知情權，「恐嚇記者，令其不敢做採訪工作，最終受損的是社會」。