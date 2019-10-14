漆黑無阻愛意 14對視障夫婦再說我願意

14對視障夫妻昨日在親友見證下，再過一次人生的「大日子」。雖然部分人結婚多年，早已是老夫老妻，但再度穿起婚紗仍難掩喜悅之情，緊握老伴的手步入禮堂。在證婚人見證下，眾人再說「我願意」，場面溫馨。

七旬夫婦互補 齊跨半世紀

近70歲的林先生林太太共諧連理47載，昨在主持人鼓勵下，林先生多次親吻太太，毫不掩飾對太太的疼愛。15年前，健視的林太因糖尿病而其後失去視力。多年來健視的林先生寸步不離妻子，全因29歲時腦中有血管瘤，醫生稱生存機會很微，當時昏迷兩天，太太堅守在旁照料，「現在她看不到，（照顧她）也是應該的」。

林太起初無法接受自己失明，花近一年時間，到香港盲人輔導會結識視障朋友，始接受自己失明的事實。林太兩年前信奉基督教，心中一直想補辦一個基督教婚禮。兩人穿上婚紗及禮服，在3名子女的見證下手牽手再度步入禮堂。林太非常高興，林生則笑言，「終於還太太一個心願」。

夫婦皆失明 照顧初生子女最困難

另一對「新人」是同樣已婚47年、年逾七旬的詹氏夫婦。詹先生天生失明，而詹太則於一歲時失去視力，兩人多年前在盲人工廠工作時相識結緣。婚禮上詹太眉開眼笑，「好開心，好似回到年輕時一樣」。

兩人雖然失明，但仍努力撫養3名子女。詹先生坦言最困難的是照顧仍是嬰兒的子女，「他喊時我都看不到發生什麼事」，幸得當時公屋鄰居相助；一晃眼幾十年時光過去，子女長大成人，兩夫婦可安享晚年。

香港盲人輔導會院舍服務總監梅小萍表示，視障人士要成家立室，一來要面對世俗眼光，二來在婚後生治亦會處處碰壁，簡單如家務也未必可輕易完成。然而，她希望透過舉辦視障人士婚禮，表達「愛無界限」的信息，不論年齡或有何種身體障礙，只要有愛和互信，均可有美好關係。