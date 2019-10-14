工聯會62人戰區選 斥存在不公選情嚴峻

至於其他主要政黨，民建聯將派179人、民主黨將派99人、公民黨派35人、新民主同盟則派20人出戰。

工聯會昨日召開記者會宣布參選名單；62名參選人包括46男、16女；當中有28人為現任區議員；該黨以「迎難而上，同心同行」為競選口號。吳秋北稱，該黨共14個議員辦事處，近月共25度遭受破壞，更有辦事處4度受破壞，形容地區工作有困難；「目前狀態是極端不公」。他承認選情嚴峻、「前所未有的艱難」，但亦認為許多沉默市民會希望社區安寧、冀通過議會改善民生，故若選舉公平，有信心得到認同。

被問應否取消選舉

黃國健：評估狀况政府責任

黃國健表示，該黨參選人的人身安全受威脅，包括被滋擾、受言語攻擊，甚至義工不敢協助。他強調選舉應是選民和平投票表達意願，認為在此社會氣氛下選舉，結果並不公平，敦促政府盡快推出措施，保證參選人可安全進行選舉活動。

被問到是否有具體建議、是否應押後甚至取消選舉，黃國健則稱評估社會狀况是否適合選舉是政府責任，「我不會出（政制及內地事務局長）聶德權的薪水」。

尹兆堅再披甲：盼扭轉特首選委會結果

此外，民主黨副主席尹兆堅將再戰其老巢葵青石蔭區，他前日報名參選，稱盼令民主派區議會議席過半、藉此扭轉特首選委會的結果。當區現任區議員、民建聯李世隆亦於早前已報名參選。

除尹兆堅外，另有18名現任立法會議員亦已報名出戰；當中大多為競逐連任；而出戰八鄉南的朱凱廸為上屆落敗後捲土重來；當區另一已報名參選人為報稱退休校長的黎永添。