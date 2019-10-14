社協提10建議 設租津租管改革綜援

倡80億推過渡房 N無津貼恒常化

社區組織協會提出的建議涵蓋土地、房屋、扶貧、基層兒童等，其中建議政府額外投放80億推動過渡房屋，同時增建基層單身宿舍。扶貧方面，社協建議N無人士津貼恆常化，以及放寬在職家庭津貼的申請資格及增加津貼額。

本港有逾20萬基層居於劏房等不適切住屋，包括58歲的鄭先生。他以往任職保安，但因年紀等問題有求職困難，現時無業，靠每月約4400元綜援過活，惟百呎劏房每月租金已達3500元。他冀政府推行租金管制，並提供租金津貼及滅蝨津貼，以改善住屋環境。社協促請政府訂立租金管制及設立租金津貼，社區組織協會幹事吳衛東表示，本港貧窮及住屋問題嚴重，批評政府拒推行租金管制，推動社會房屋的力度及投放金額亦不足，也將責任推卸予自願機構，「點救近火？」

盼重設特別津貼 調高豁免入息額

《施政報告》料亦會交代綜援檢討，社協建議政府重設各項曾提供予健全成人及兒童綜援特別津貼及補助金，包括提供搬遷津貼、眼鏡費津貼、學生膳食津貼等，另建議將可豁免入息上限至6000元總額。

此外，因應反修例風波，社協促請政府設立獨立調查委員會，調查近期社會衝突成因、事實及各方責任，以及研判警方部署及警員使用武力等方面問題。社協亦促請政府回應落實雙普選的訴求。

（施政報告前瞻）