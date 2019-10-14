張建宗：多紓困措施待批 盼速通過 楊岳橋：當下首務政治問題 不應用民生要脅

另740億元工程200億元社福未審

張建宗昨在網誌指出，財委會上年度通過690億元工程撥款，餘下約740億元與工程相關撥款尚待審批，包括約342億元的水務及渠務設施改善工程，以及約98億元的葵涌醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院和瑪嘉烈醫院的擴建及重建計劃（見表）。政府今年8月中推出的多項紓解民困及支援企業的措施，部分也需待財委會批准撥款，包括逾270萬個住宅用戶受惠的一次2000元電費補貼，涉款約56億元。

勞工及福利局長羅致光亦在網誌提到，政府短期可透過購買場地作幼兒中心以增加託兒服務，惟財委會仍未正常運作，政府申請用作購買社福服務場所的200億元，仍在申請撥款輪候名單。

張建宗表示，香港正處外憂內患，經濟下行風險「看來比沙士和金融海嘯時更嚴峻」。他說政府期望與跨黨派議員求同存異，爭取盡快通過有利民生的項目。他又稱特首周三在立法會宣讀新一份施政報告，會致力處理深層次的社會問題，並以改善民生為主軸，推動香港繼續向前。

公民黨黨魁楊岳橋批評張建宗「離地」， 「活在3萬警力包圍的世界」，當下政府應處理政治問題，不應以民生議題要脅市民，過去幾個月市民訴求清晰，政府不可再視而不見。他亦相信未來任何涉及警隊的撥款「都會受極大阻力」。

梁志祥：政局混亂不代表民生停滯

民建聯立法會議員梁志祥認為，即使政局混亂，不代表民生發展要停濟不前，「需要回歸民生」，批評民主派不理性，「不應該攬炒」。他說即使有泛民議員不認同部分警員行為，也不代表整體警員不應獲加薪，需理性討論公務員加薪申請。

明報記者

（施政報告前瞻）