改劃地半年未增 團結基金倡25幅優先

發展局回覆稱，截至9月底，有129幅用地已完成改劃或撥作房屋發展，另外18幅用地的法定改劃程序已展開，而餘下的64幅用地尚未展開法定改劃程序。不過，發展局3月回覆立法會時，同樣表示已完成改劃129幅用地，並就17幅用地開展法定改劃程序，尚未開展法定改劃程序的用地則有70幅。前後對比，半年期間當局只增加1幅土地開展改劃程序。當局稱，個別用地發展視乎多項因素而定，例如可行性研究、改劃、撥款申請、收地工程等。

指石籬邨旁3地皮可供多單位 應優先

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，經檢視有待改劃的用地後，認為應優先改劃其中25幅用地作住宅發展，包括改劃15幅作公營及10幅私營房屋用途，包括其中3幅位於葵涌石排街的相連地盤。他指出，該3幅地盤於2014年提出，政府擬改劃作公營房屋，但至今仍未有進展；由於該3幅土地位處山坡，需做平整工程，有一定難度，但該區附近是石籬邨，社區配套設施成熟，而且預料可提供可觀的公營房屋單位，亦可成為令政府增加該區設施的契機，認為值得優先改劃。

他又稱，以2018年成功改劃的土地個案來看，平均所需改劃時間達4至5年，而且未計算之後建屋的時間，認為改劃用地只有「止咳」作用，並非一個理想的土地供應來源，但在目前土地供應不足下，都要「事急馬行田」。

（施政報告前瞻）