重建舊邨恐延輪候期 先研現邨增建

倘逐步遷置 重建或長30年

房委會早於2013年底完成檢視22個高樓齡屋邨的重建潛力，以模範邨樓齡最高，至有67年；西環邨有61年樓齡，馬頭圍邨、和樂邨、彩虹邨樓齡亦達57年。不過，房委會當年稱該22個屋邨結構基本良好，但承認若持續老化，至2043年該22條屋邨樓齡已屆63至91年，保養費將相當高昂；但因大部分舊屋邨位處市區，難覓合適遷置房屋土地重建；若採取逐步遷置方式，則或需長達30年才能完成重建。

剩多地積比屋邨已啟動重建

消息透露，若大規模重建現有屋邨，需先安置現有住戶，目前輪候公屋住戶需等候之後落成的單位，勢必延長公屋輪候時間，反問從運用資源角度來看，「新建單位應該給已輪候5.4年的住戶，抑或是讓目前已有公屋單位的租戶？」消息又稱，檢視後有「以倍數計」剩餘地積比率未用的公共屋邨，房委會已啟動重建，例如美東邨；但其他舊屋邨若啟動重建，連同符合現時規劃及綠化要求，可新增單位比例只有兩三成左右，與此同時社會需付出等待重建落成的時間。

消息續稱，若社會主流意願是啟動重建，就需整項政策調整，當中樓齡較高的屋邨會考慮籌備規劃研究；房委會亦會進一步檢視其他屋邨是否有閒置空間，可供興建單幢大廈，從而從整體上增加公屋單位。

旁有新項目供遷 柯創盛籲先重建彩虹

房委會委員柯創盛表示，部分樓齡高的屋邨如彩虹邨等單位環境已趨殘破，加上政府正準備發展鑽石山前大磡村項目，認為可提供遷置資源予現有住戶，建齡應優先重建彩虹邨。

60多歲林先生一家四口在彩虹邨居住逾30年，並在邨內經營五金舖。他說已聽聞重建消息10年，但一直只聞樓梯響；他的單位狀况良好，而且房委會定期派人來維修，對重建沒有太大意見，「煮到埋嚟就食，我唔會阻住地球轉」。獨居70歲劉女士1992年搬到彩虹邨一個200多呎單位，她稱入伙時裝修過一次，至今單位沒太大問題，若然落實重建，她感到無奈，希望政府可原區安置居民。

（施政報告前瞻）