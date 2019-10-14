3招推4萬未售租置 研三折賣 租戶流失即撥綠置居 供誘因現戶遷走

明報記者 鍾妍 黃俊鋒 艾博瑜

房委會於1998年推出租置計劃，讓公屋租戶可購入現居單位，至2005年擱置計劃，目前租置計劃涉及39個屋邨，樓齡介乎28至37年，合共約18.4萬個單位，至今仍有約4萬個單位尚未售出。按現時政策，該39個租置屋邨的租戶，可選擇購買現居的公屋單位，但由於租置屋邨涉及業主及租戶並存的情况，衍生不少屋邨管理、維修保養等問題，過往政府多次表明無意重推租置計劃。不過，運房局長陳帆今年7月表示，當局會研究如何加快出售餘下租置單位。

消息人士透露，房委會正循3個方向，先集中處理餘下約4萬個未出售的租置單位，包括研究重推當初出售租置屋邨時的「早鳥優惠」，以大約市價兩至三折的低廉價格，吸引現有租戶購買。

研加強注資維修基金

房委會並會考慮提供誘因給予現時租戶搬到其他公屋單位。若現有租戶遷出或自然流失，有關的租置單位將不再編配出租，並會撥入作每年的「綠置居」計劃中，向合資格綠表者包括其他公屋租戶或公屋輪候冊申請者出售，預料每年可回收1000至2000個單位。

至於租置住戶關心的維修管理問題，房委會亦會研究是否加強注資租置屋邨內的維修基金，助租置住戶承擔部分保養和管理開支。不過，消息稱，房委會暫時未有計劃推出新的租置屋邨。

房屋署2016年回覆立法會的資料顯示，當年未出售單位比例佔最高的租置屋邨為屯門山景邨，多達67%；朗屏邨、翠屏北邨、長發邨亦有逾四成單位未售。至於出售率最高的屋邨為顯徑邨、恆安邨、太平邨等。

柯創盛：舊租置難賣 應推新邨

房委會委員柯創盛認為，租戶住逾20年都無購入單位，要有社會能接受的方案吸引他們買是天方夜譚，反而應研究重推租置計劃，分階段讓公屋屋邨復推租置。柯承認租置屋邨有可能出現維修管理問題，但認為政府不應因而把計劃視為「洪水猛獸」，建議房委會於管理問題上多承擔責任。

（施政報告前瞻）

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