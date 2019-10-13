男子夜卧告士打道遭輾斃 私家車司機涉危駕致死被捕

警方曾接報有人徘徊馬路

33歲死者姓成，警方翻查私家車「車cam」片段，事發前成已臥在行車線上，私家車曾扭左軚閃避，與一輛城巴碰撞後再撞倒成，私家車將他捲入車底再駛前10多米停下，現場未見煞車痕；私家車左邊車頭輕微損毁，車頭放有一張印有「香港加油」的黑底白字卡片。據了解，警方較早前已接報，有人在上址馬路徘徊。

事發昨日凌晨1時許，該輛私家車沿灣仔告士打道快線往中環方向行駛，至近盧押道時，私家車撞倒倒臥路面的死者，他頭部嚴重受傷，當場證實死亡，現場遺下一灘血漬，其遺體由帳篷遮蓋。28歲尹姓私家車司機無受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查，港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

六旬漢捱的士撞危殆

另外，昨日凌晨3時許，一輛的士沿葵涌德士古道往沙田方向行駛，駛至荃榮街交界時，撞倒一名推着手推車過馬路的67歲陳姓男子，他陷入昏迷。救護車到場將老翁送往仁濟醫院救治，其後轉送瑪嘉烈醫院，至昨日情况危殆。警方經初步調查，50歲譚姓的士司機通過酒精呼氣測試，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。