特稿：PM2.5倡收緊 超標次數放寬 前官員轟新標準原地踏步

前首席環保主任：

沒考慮十四五規劃影響

提交意見書的已退休前首席環保主任彭錫榮又稱，環保署今次檢討並沒有考慮內地2020至2025年「十四五」5年規劃可能採取的減排措施對空氣質素的影響，因而採取了不必要的保守態度，以致建議過分寬鬆的AQO。

環保署回應稱，根據該署的評估結果，2025年的PM2.5平均濃度超出世衛中期指標2（50微克）的次數，會由55次減少至33次，故工作小組建議將PM2.5的24小時平均濃度由現行的75微克收緊至50微克，每年容許超標次數由9次增至35次。對於PM2.5新舊指標被指「無多大分別」，該署解釋，2011至2017年間，本港一般空氣監測站錄得24小時平均PM2.5濃度超過現行指標17次，但超過新指標30次，本地空氣質素在達到現行指標後，還要繼續改善才可達到新指標，故認為新指標更嚴緊。截至10月10日，環保署共收到200多份書面意見。

環保署今次是第二度檢討空氣質素指標，前首席環保主任彭錫榮有份參與對上一次檢討，亦即首次檢討工作（現行指標於2014年生效）。彭錫榮對本報表示，環保署建議收緊PM2.5標準、但放寬容許超標次數的做法「不恰當」，又指每年容許超標35次，超過歐盟建議超標日數不應逾全年總日數5%（約18次），如要進一步保障市民健康，應把每年容許超標次數減少。

彭錫榮說，政府的諮詢文件指建議的PM2.5指標更嚴格，但他翻查本港於2011至2018年的空氣質素數據顯示，由於粵港採取減排措施，本港各監測站由2016年開始已符合建議的新指標（每立方米50微克），認為政府如落實《諮詢文件》所建議的32項短期措施如淘汰舊型號柴油商業車、提高發電燃氣比例等，應可做到每年超標次數不多於18次，符合歐盟標準。

環署：歐盟准PM2.5超標35次

不過環保署反駁，歐盟沒有訂下超標次數不多於每年5%的指引，又指世衛建議制訂可容許超標次數時，必須考慮最新技術發展及改善空氣措施。按此原則，考慮到跨境污染及極端天氣因素，歐盟容許PM2.5每年超標35次。

除了PM2.5，彭錫榮認為政府建議可吸入懸浮粒子（PM10）標準不變並不恰當，稱PM2.5是PM10的一部分，根據環保署指引，建議採用0.75的比例值作為評估PM2.5的濃度，當政府建議將PM2.5標準收緊一級，PM10亦應按比例，由現時100微克收緊一級至75微克，而非維持不變。

至於二氧化硫，政府建議收緊一級，由125微克收緊至50微克，但彭錫榮引用2018年空氣質素數據，指香港的二氧化硫已符合世衛最終空氣指引（20微克），故認為環保署建議的新指標是「不必要地寬鬆，不利於進一步保障市民的健康」。

環保署今年7月12日起就檢討空氣質素指標展開3個月公眾諮詢，建議收緊PM2.5的標準，由每立方米75微克收緊至50微克，但每年容許超標次數由9次增至35次，遭環團批評「搬龍門」，又指新指標會令港人承受更大健康風險。