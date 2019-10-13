建築署證職員警察宿舍被按地受傷

警方：無執勤警員發生衝突

建築署確認，一名工程監督職員上周三（9日）下午在上水已婚警察宿舍範圍內勘察外牆時，曾被一名男子按下並查問身分，經表明工作身分及經宿舍管理處和警察查詢後，該署職員隨後完成有關工作。該署職員其後經醫生檢查，發現右手輕微拉傷。

警方則確認，兩名建築署人員當日下午進入上水警察宿舍範圍工作，其間懷疑因訪客登記及拍攝問題與住客爭執，雙方懷疑發生身體碰撞，因此保安向附近執勤的警員求助。經調解後，兩名建築署人員向保安登記，其後繼續工作。警方稱，調解過程中並無執勤中的警務人員與任何人發生衝突或身體碰撞，亦無任何人表示需要就先前提及的爭執作出投訴或跟進。

網傳職員被「面貼地磨地」

網上流傳短訊，稱有建築署職員接報有警察宿舍被人用「石仔整爆個窗」，兩名工人前往勘察，其中一人「無神神比（畀）差佬禁低地下，面貼地磨地」。另一條短訊下款為「政府人員協會」，稱對事件深表不安、不滿及遺憾，將致函警務處長表達關注；不過，該會會務顧問孫名峯否認該會有發過上述短訊。