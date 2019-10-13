建築署證職員警察宿舍被按地受傷

【明報專訊】網上流傳有建築署監工在警察宿舍工作期間，被疑似休班警制服在地上並受傷。建築署及警方均確認事件，但雙方均未確認是否涉及休班警，建築署只確認一名工程監督在上水已婚警察宿舍內被一名男子按下並查問身分，其後發現右手輕微拉傷。警方則稱建築署人員在警察宿舍內與住客爭執。
警方：無執勤警員發生衝突
建築署確認，一名工程監督職員上周三（9日）下午在上水已婚警察宿舍範圍內勘察外牆時，曾被一名男子按下並查問身分，經表明工作身分及經宿舍管理處和警察查詢後，該署職員隨後完成有關工作。該署職員其後經醫生檢查，發現右手輕微拉傷。
警方則確認，兩名建築署人員當日下午進入上水警察宿舍範圍工作，其間懷疑因訪客登記及拍攝問題與住客爭執，雙方懷疑發生身體碰撞，因此保安向附近執勤的警員求助。經調解後，兩名建築署人員向保安登記，其後繼續工作。警方稱，調解過程中並無執勤中的警務人員與任何人發生衝突或身體碰撞，亦無任何人表示需要就先前提及的爭執作出投訴或跟進。
網傳職員被「面貼地磨地」
網上流傳短訊，稱有建築署職員接報有警察宿舍被人用「石仔整爆個窗」，兩名工人前往勘察，其中一人「無神神比（畀）差佬禁低地下，面貼地磨地」。另一條短訊下款為「政府人員協會」，稱對事件深表不安、不滿及遺憾，將致函警務處長表達關注；不過，該會會務顧問孫名峯否認該會有發過上述短訊。