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港聞
2019年10月12日星期六
港聞二
男子嘉頓山生果刀刺4婦 1命危 行兇時不發一言 無劫傷者財物
26次狎智障親女 司機稱酒後鹹濕
少女疑遭母殺 逾百師生悼念
戴耀廷被拒保釋期間離港
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【明報專訊】（請看附圖）
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