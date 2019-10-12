騙單親母性交驅鬼 已婚漢囚兩年

微信扮女法師 稱事主子鬼上身

認罪的被告文家英（42歲）案發前任廚師。法官判刑指出，案中受害人是育有4歲幼子的單親媽媽，因擔心兒子而變得絕望及容易受傷害，而被告與受害人早已認識，當時被告已經以法師自稱，顯示他早有預謀，顯然藉此欺騙她及獲利，行為卑鄙。

案情透露，被告透過微信「附近的人」認識事主，自稱有能力祈福消災。去年6月，事主搬至大角嘴新居，其後向被告透露兒子聲稱見鬼，以及出現不正常行為，故向被告求助。

去年7月26日，被告到訪事主寓所驅邪，事後一名自稱被告朋友的「黑玫瑰」透過微信聯絡事主，說她兒子被鬼上身，事主必須與被告性交才能驅鬼。事主起初拒絕，惟「黑玫瑰」稱此舉會不利她兒子，促使事主妥協並與被告兩次性交。

事後籲遠離 事主聽從刪對話

「黑玫瑰」事後籲事主遠離被告，因被告「氣數已盡」，事主聽從並刪去與被告間所有對話，惟她後來從新聞報道得悉類似騙局，覺得受騙遂報警。

【案件編號：DCCC1043 /18】