舊樓復修增撥105億 門檻降至40年樓齡

涵4計劃 「樓宇更新」料多惠2500廈

政府於2017年的《施政報告》中計劃動用30億元推行「樓宇更新大行動2.0」，昨再公布額外撥款30億元，額外惠及2500幢大廈，門檻由50年樓齡放寬至40至49年樓齡、仍未遵辦強制驗樓通知書的合資格大廈，預計明年第三季開始第二輪申請。

消防升降機長者維修資助加碼

另外，鑑於「消防安全改善工程資助計劃」及「優化升降機資助計劃」推出後反應踴躍，當中前者所收到的申請比預計多，約600幢樓宇暫列候補名單，政府決定分別增撥35億元及20億元至兩個計劃，預計可額外改善3500幢大廈的消防安全及優化3000部升降機。惟機電工程署長薛永恒指出，加強「優化升降機」後未來6年要增加逾300名升降機技工以應付工程，會研究透過培訓計劃吸引更多人加入行業。

「長者維修自住物業津貼計劃」亦獲額外注資20億元，推出多項加強措施，包括放寬長者資產限額至普通長者生活津貼資產限額的3倍、資助上限由4萬元提升至8萬元、擴大受助者範圍至綜援受助人。

發展局長黃偉綸表示，4項計劃共105億元撥款將於今年12月或明年1月諮詢立法會相關事務委員會，有信心可獲批撥款；黃又稱，推出加強計劃是有見經濟放緩，加上建造業工人薪金下降，有空間為各個計劃加碼，但若能同時提高就業率及紓緩社會氣氛也是好事。

議員憂難如期通過 團體：未堵圍標漏洞

民建聯立法會議員柯創盛則擔憂立法會內氣氛繃緊的情况下，未必能如期通過撥款，呼籲各立法會議員求同存異，讓民生撥款先過。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝認為，政府提高資助會令市場漲價，但卻至今未有修例堵塞圍標漏洞，希望政府不要只顧「派糖」，令參與業主得不償失。