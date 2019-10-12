戴耀廷被拒保釋期間離港

擬赴日韓學術會議 官：非特殊情况

戴耀廷現為港大法律學院副教授，早前上訴庭批准戴以10萬元保釋金、交出旅遊證件、不准離港、居住報稱地址，保釋等候上訴。

據悉，戴獲邀於11月13日至19日前往韓國的首爾大學，11月28日至12月8日往日本的東京大學參加法律學術會議，並非參與政治活動。不過律政司一方反對其離港申請，並指出除非有非常特殊情况，才可讓他離開香港的司法管豁範圍。

上訴庭副庭長麥機智聽罷雙方陳辭，認為戴耀廷已被定罪及判刑，縱使沒有潛逃風險，出入境自由亦不能與常人相比，加上他沒有非常特殊情况必須離港，終拒絕其更改保釋條件。

另外，法庭定於明年2月24至26日處理佔中案9名上訴人的上訴；其中被判囚的邵家臻和黃浩銘上周四（3日）已刑滿出獄，被判囚16個月的陳健民仍在監獄服刑，並無保釋申請。

【案件編號：CACC128/19】