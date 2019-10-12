戴耀廷被拒保釋期間離港

【明報專訊】「佔中三子」之一戴耀廷早前因串謀犯公眾妨擾等兩罪罪成，判囚16個月，其後不服定罪和判刑提出上訴，獲准保釋候訊。戴耀廷昨向高院申請更改保釋條件，希望在11月至12月兩次離港，分別應邀前往韓國及日本參與法律學術會議。法官聽罷陳辭，認為戴耀廷已被定罪及判刑，出入境自由不能與常人相比，他現時沒有非常特殊情况須離開香港，拒絕其申請。
擬赴日韓學術會議 官：非特殊情况
戴耀廷現為港大法律學院副教授，早前上訴庭批准戴以10萬元保釋金、交出旅遊證件、不准離港、居住報稱地址，保釋等候上訴。
據悉，戴獲邀於11月13日至19日前往韓國的首爾大學，11月28日至12月8日往日本的東京大學參加法律學術會議，並非參與政治活動。不過律政司一方反對其離港申請，並指出除非有非常特殊情况，才可讓他離開香港的司法管豁範圍。
上訴庭副庭長麥機智聽罷雙方陳辭，認為戴耀廷已被定罪及判刑，縱使沒有潛逃風險，出入境自由亦不能與常人相比，加上他沒有非常特殊情况必須離港，終拒絕其更改保釋條件。
另外，法庭定於明年2月24至26日處理佔中案9名上訴人的上訴；其中被判囚的邵家臻和黃浩銘上周四（3日）已刑滿出獄，被判囚16個月的陳健民仍在監獄服刑，並無保釋申請。