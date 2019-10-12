少女疑遭母殺 逾百師生悼念

昨早約10時許，翁祐中學逾百師生在操場悼念，有學生將心聲寫在便利貼上和摺紙鶴，約20分鐘後各人分批返回課室。馬姓副校長回覆查詢時稱，徐樂頤品性純良，文靜樂觀，熱心服務，有參與公益少年團，同時是校內資訊科技學會成員，亦有參與相關比賽。馬又說，校方不清楚徐與家人的關係，事件原因留待警方調查。

同學副校讚樂觀 曾科技比賽獲獎

就讀中五的莫同學形容，徐為人樂觀，「好好人」，喜歡科學及資訊科技科，之前曾因做手術而休學一年。翻查資料，徐上年度在第21屆香港青少年科技創新大賽中，以作品「智能慳水器」與兩名同學同獲電腦及資訊科技（高中組）的優異獎。

校方昨午發新聞稿指出，「危機處理小組」已透過班主任，於前日下午的課堂上將事件通知學生。全校教師、學生輔導主任、駐校社工及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。校方已發出家長信，請家長與校方保持聯絡，並在未來一周留意情緒受困擾的學生，以便及早提供協助。