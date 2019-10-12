26次狎智障親女 司機稱酒後鹹濕

事主寫信稱原諒 辯方：終身影響又如何？

現年57歲的被告承認26項非禮罪。控罪指出，被告於去年9月2日至今年2月28日，在九龍區某單位內，26次非禮13歲輕度智障的親生女兒X。

X的心理報告指出，事件對她造成終身創傷，患上創傷後壓力症候群，情感出現困擾及麻木，認知及情緒變得負面。

辯方指出，報告內容與X及其母寫的求情信內容有異，例如信中透露X已原諒被告、渴望被告早日回家，X母則稱：「個女無乜嘢，沒有恐懼情緒。」辯方就此質疑「終身影響又如何？」，認為X會慢慢回復，強調X親自撰信原諒被告。

母稱事主無恐懼 被告：自作孽望補償

辯方又稱，被告只是酒後「一時鹹濕」，案件不涉恐嚇哄騙，也沒有使用暴力。被告自撰求情信，表示感漸愧，自知自作孽，希望盡力補償妻女。法官表示需向X索取進一步心理報告，將案押後至11月8日判刑。

逢周末侵犯 母睹隔衣摸胸報案

案情指出，被告與X母親已離婚，但一家三口仍同住，X與母親同房，被告獨佔另一房。今年2月20日，X母發現被告隔衣摸X胸部，查問下X表示被告從她小四起多次伸手入她衣服狎弄她胸部及私處。被告最終被捕，在警誡下招認從去年8月至9月起，每逢周末也會狎弄X。

【案件編號：DCCC494 /19】