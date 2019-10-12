男子嘉頓山生果刀刺4婦 1命危 行兇時不發一言 無劫傷者財物

案發昨晨10時許，警方接獲報案指有人在深水埗青山道58號嘉頓公司對開的「嘉頓山」上遇劫及受傷。警方到場發現案中傷者財物並無被搶走，更發現有多於一名傷者，於是要求增援。

救護人員接報到場，發現山上不同地方共有4名傷者，全部均有刀傷，即場為傷者急救。4名女傷者年齡界乎50至57歲，包括一名本地女子及3名持雙程證、互相認識的內地女子，分別頸、腹、背、胸、下巴等多處受傷。傷者初步治理後分別送往伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院搶救，其中兩名傷者半清醒，其後轉送威爾斯親王醫院留醫。案中兩名女子情况一度危殆，至昨晚一名本地女子情况仍然危殆，其餘3名內地女子情况嚴重。

目擊者見一女子胸背中4刀

晨運客盧先生路經現場，目擊其中一名女傷者中刀後胸部及頸部傷口流血，傷者曾叫他幫忙壓在胸口位置止血，但礙於中刀位置尷尬，「我話我唔得，我只能幫你報警」。另一名女途人郭小姐稱，見到一名女子胸口及背部被刺4刀，但不知行兇者身分。

警方在現場初步調查後，發現傷者身上財物未有被搶走，列傷人案處理。

警方正追緝一名年約50歲、身高約1.6米、中等身材、身穿藍色短袖上衣及長運動褲的男子，案發時手持一把約6吋長生果刀施襲。據了解，男子行兇過程不發一言，其中57歲林姓本地女子首先被襲擊，不排除兇手有精神問題。

其後，警方快速應變部隊派出超過8架警車到場，分別封鎖近前北九龍裁判法院及美荷樓的上山路徑，登山搜捕獨行漢及尋找兇刀，部分警員配備圓盾及手持防暴警棍。

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