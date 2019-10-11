蘋果下架HKmap.live：港警核實用作伏擊警察

開發者：政治決定 打壓人權自由

蘋果公司於9月下旬，曾以「HKmap.live即時地圖」或會鼓勵違法活動為由一度拒絕上架申請，其後開發者上訴得直，本月4日獲批准上架，翌日在Apple App store供下載。程式開發者昨在名為「HKmap.live全港抗爭即時地圖」的Twitter帳戶表示，曾以為蘋果公司將程式下架是基於「官僚」作風，但如今顯然是打壓本港人權與自由的政治決定。程式開發者表示不同意蘋果公司及香港警方的指控，又稱無證據顯示程式是瞄準和伏擊香港警察，重申程式從無鼓勵或宣傳犯罪活動。

蘋果公司回覆查詢表示，程式的使用危害執法者和香港市民，香港很多用戶聯繫蘋果後，公司立即調查，並與香港網絡安全及科技罪案調查科核實，程式被用於「定位和伏擊警察」，威脅公共安全，且非法分子利用、在知道沒有警察執法的地方傷害市民。蘋果稱程式違反準則和本地法律，已在App Store刪除。本報向香港警方查詢曾否要求將該程式下架，截稿前無回覆。

前日中國外交部發言人耿爽被問到中方會否要求蘋果公司將該程式下架，他說不了解具體情况，但稱近來在港發生的極端暴力犯罪行為嚴重挑戰本港法治與社會秩序，破壞香港繁榮穩定，任何有良知和正義感的人都應抵制及反對，而非支持及縱容。

明報記者