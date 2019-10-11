中大研全球首部手提驗血機 AI辨血球種類數量 長遠目標檢測癌細胞

明報記者

中大生物醫學工程學系教授周仁杰表示，傳統血液檢測方法包括人手染色及肉眼觀察樣本點算血球數量；另一種醫院常用的「定量相位顯微技術」，儀器相對龐大及昂貴，重達100公斤，造價逾60萬港元，每小時可分析100個樣本。該類傳統方法亦有風險破壞細胞，影響檢測結果。

重5公斤縮小九成 助普及落後地區

周仁杰指出，如有快速、可保留細胞形態的方法有助檢測，低成本的儀器則有助普及於普通診所及落後地區使用。團隊於2017年開始研究，現研發出體積縮小逾九成、重量少於5公斤的便攜式定量相位顯微鏡，配合定量相位顯微技術及人工智能技術，操作者只需將一滴血放進試片，由儀器自動分析樣本中的細胞種類及數量，約5分鐘就可完成一個樣本分析。

他解釋，團隊研發的驗血儀器採用新式鏡頭組合，將反射模式和透射模式的鏡頭結合到同一系統，以分析不同血球的光程長度差異，從而區分樣本中血球的種類和數量，與醫院常用儀器採用散射光及導電的檢測方式不同，徹底改變儀器結構，令重量及體積大幅減少。

測試7人 靈敏度92％與傳統方法相若

團隊早前邀請7名健康者義務參與研究，發現該儀器分析4種白血球的靈敏度（sensitivity）介乎86%至95%之間，平均達92%；與醫院常用儀器的靈敏度相若。

申臨牀倫理審批 料3至5年投入市場

他又稱，新儀器已申請專利，目前正申請臨牀研究倫理審批，計劃於2020年與威爾斯親王醫院合作臨牀實驗，測試血庫內健康者的樣本，讓人工智能系統熟習如何分辨健康的血球，預計3至5年後把產品投入市場。團隊期望未來可以進一步開發人工智能系統，分析細菌及幹細胞等，希望最終能檢測血液中的癌細胞。