陳章萍脫假文書罪 控方不服申覆核

【明報專訊】曾捲入「影子學生」醜聞的屯門興德學校前校長陳章萍，涉於2017年會見教育局人員時，使用虛假求職者面試紀錄表格，早前因未能證明不利意圖而被裁定一項使用虛假文書罪名不成立。控方昨在屯門裁判法院申請覆核聆訊指出，陳章萍明知文件虛假，仍交予教育局人員，而非坦言欠缺相關紀錄，唯一合理推斷是她有意圖使教育局人員不利，呈交假紀錄以隱瞞校內行政問題，阻礙局方調查，要求裁判官覆核裁決。裁判官聽罷雙方陳辭，將案件押後至10月24日裁決。
控方引述，裁判官水佳麗早前裁定陳章萍（46歲）知悉教育局調查聘請被取消教師資格的張錦輝在校工作一事，而她亦知道張的面試紀錄屬虛假，但仍呈交該文件予教育局，但控方未能證明她意圖使教育局人員不利，終無法入罪。
控方：意圖隱瞞是唯一合理推論
控方昨指出，興德學校為資助學校，須根據《學校行政手冊》保存聘用僱員面試紀錄，若違反規定，局方可向學校發出警告信。若學校沒保存張錦輝面試紀錄，陳章萍可坦誠向教育局匯報，但她卻使用虛假文件，必然想隱瞞某些事情；而陳身為時任校長會意圖避免學校收到局方的警告信，隱瞞校內行政問題。綜合證據，控方認為唯一合理推論是陳章萍意圖使教育局人員蒙受不利，阻礙局方調查學校。
辯方認為，控方在證明不利意圖方面有合理疑點，故陳章萍最終脫罪，但案件沒有法律上的錯誤，不應提出覆核。