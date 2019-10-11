陳章萍脫假文書罪 控方不服申覆核

控方引述，裁判官水佳麗早前裁定陳章萍（46歲）知悉教育局調查聘請被取消教師資格的張錦輝在校工作一事，而她亦知道張的面試紀錄屬虛假，但仍呈交該文件予教育局，但控方未能證明她意圖使教育局人員不利，終無法入罪。

控方：意圖隱瞞是唯一合理推論

控方昨指出，興德學校為資助學校，須根據《學校行政手冊》保存聘用僱員面試紀錄，若違反規定，局方可向學校發出警告信。若學校沒保存張錦輝面試紀錄，陳章萍可坦誠向教育局匯報，但她卻使用虛假文件，必然想隱瞞某些事情；而陳身為時任校長會意圖避免學校收到局方的警告信，隱瞞校內行政問題。綜合證據，控方認為唯一合理推論是陳章萍意圖使教育局人員蒙受不利，阻礙局方調查學校。

辯方認為，控方在證明不利意圖方面有合理疑點，故陳章萍最終脫罪，但案件沒有法律上的錯誤，不應提出覆核。

【案件編號：TMCC2382/18】