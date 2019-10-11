患盜竊癖屢犯案 七旬婦劫九旬婦囚兩年半

現年76歲的被告布惠兒有8項與盜竊相關定罪紀錄，從未判囚。被告2011年首次犯案，至2017年因3宗盜竊案在屯門裁判法院被判監半年零兩星期，緩刑18個月，並於緩刑期內犯下本案。

8盜竊案底從未判囚 緩刑期犯案

辯方求情稱，被告從未接受教育，喪偶後與兒子同住，退休後患盜竊癖致干犯盜竊相關罪行。辯方稱，被告在緩刑期間犯案並不理想，只望法官念及人道理由，被告年紀老邁或許只多活10多年，「入獄1年如像10年」，酌情減刑。

法官判刑指出，被告多次犯案均沒有被判入獄乃非常幸運，又形容她「博好彩」心存僥倖犯案，必須給予阻嚇性刑罰。不過，考慮案件不涉嚴重暴力，事主沒受傷，亦念在被告年邁，酌情減刑後終判她入獄兩年半零兩星期。

案情指出，被告今年大年初八（2月12日）在屯門蝴蝶邨街市持一把長傘，從後打91歲事主頭部，並偷去其銀包後離去，過程被閉路電視拍下。事主沒受傷翌日報警，被告警誡下承認犯案，又稱事主早前向她借錢，她拒絕後事主罵她，她心有不甘下犯案。控方指出，涉案銀包內有450元現金、60個惠康印花及1本電話簿。法庭頒令被告須向事主賠償連同銀包本身價值共470元。

醫生：必要時可開藥遏盜竊衝動

精神科專科醫生麥永接表示，盜竊癖（Kleptomania）患者較多為年輕人，自制能力低有很大意欲盜竊，過程中及犯案後會感開心及放鬆。麥續稱，老人盜竊癖患者有可能年輕已發病，同時須留意患者有否認知問題，或抑鬱、躁鬱等，必要時可處方藥物遏止盜竊衝動。

【案件編號：DCCC310/19】