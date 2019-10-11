李慧琼職員涉派福袋誘投鄭泳舜 控選舉舞弊4人提堂 鄭拒當控方證人

去年九西立會補選 涉案福袋值百元

4名被告報稱居於海麗邨及無業，依次為鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、陳惠娟（50歲）及李謀（50歲）。據悉首兩被告為「海麗之友社」的義工。首項控罪指鄧奕梅和王維霞於去年2月28日至3月31日，與其他不知名者串謀在去年3月11日九龍西立法會補選中作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個約值100元日用品和食品的福袋予有權投票的海麗邨居民，作為他們投票予候選人鄭泳舜的誘因。次及第三項控罪分別指陳惠娟及李謀於去年3月5至11日同意接受載有約值100元的「福袋」，作為在該次補選投票予候選人鄭泳舜的誘因。據了解，福袋內有食油、藥油及圍巾等。

控方透露，已將逾680頁文件交予辯方，裁判官決定押後案件一次過處理，批准4人各以2000元保釋，其間不得接觸控方證人。鄭泳舜在該次立法會補選以107,479票勝出，據悉他不願為控方出庭作證；控方證人包括民協深水埗區議員楊彧、多名居民組織成員、選舉事務處及廉署職員。

李慧琼議辦：次被告兼職 現已離職

另外，民主黨深水埗區議員袁海文昨發聲明稱，翻查立法會資料，發現一名與本案次被告同名同姓的王維霞，曾於2017年8月、11月，2018年1月、3月、4月及5月透過民建聯立法會員李慧琼議員辦事處向立法會申領薪金，其中2018年3月申領薪金為5400元，要求廉署進一步調查。

廉署回覆查詢時表示，本案已進入司法程序，不宜進一步評論。李慧琼議員辦事處表示，經查對紀錄確認本案次被告王維霞曾是議辦2018年1月及3月的一名兼職員工，現已離職。

【案件編號：WKCC3866/19】