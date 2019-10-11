消防救人揭「案中案」 死者被施藥有刀傷 少女家中亡 危坐母涉謀殺被捕

昨晨6時35分，有人發現51歲姓郭女事主危坐恆健樓高層單位外牆，警員及消防接報到場游說。同時消防派出擅長游繩救援的高空拯救專隊，終在約11時在樓上單位游繩而下將事主救回安全位置。事主其後清醒送往天水圍醫院，再轉送屯門醫院治理。

母有精神病紀錄 屋檢疑遺書

救援人員進入單位時揭發「案中案」，在房間發現一名少女昏迷，手腕有刀傷，當場證實死亡。死者為事主16歲女兒徐樂頤，在邨內順德聯誼總會翁祐中學就讀中四。警方在屋內發現一封懷疑遺書，相信是事主企圖自殺前留下。

父母情變 母女常因拍拖爭執

據了解，死者父母近年感情生變，父親已搬離單位，母親有精神病紀錄。警方稱，初步調查顯示，死者曾被施以藥物及被其母以刀襲擊。死者一名同級女同學稱，母女不時因女兒拍拖問題爭執，雙方關係不佳，死者最近幾天更未上學。

至黃昏時分警方將案件改列「謀殺及企圖自殺」，仵工將死者遺體運往殮房後，元朗警區重案組探員從事發單位帶走一批證物，包括一些藥物、一把刀、一個黃色攬枕、被單、電腦主機及水煲等。母親昨午涉嫌謀殺被捕，警方正調查犯案動機，死因待驗屍確定。

翁祐中學一名姓石同學稱，校方昨午3時許透過廣播宣布徐樂頤死訊，並要求學生在課室默哀，有學生聞訊激動流淚。亦有該校學生在社交網站發帖，呼籲同學今日帶同紫色紙鶴或鮮花悼念。校方昨日向家長發信，稱全校師生對事件深感痛惜和難過，並已啟動危機處理小組，呼籲家長多留意子女情緒及表現，需要時可向校方求助。

青協「家長全動網」單位主任凌婉君表示，青少年成長期間因交友問題與父母爭執屬普遍現象，建議家長多與子女溝通，了解他們需要；家長多是出於關心及愛護才會反對，子女可先了解原因，並交代清楚如何自我保護，令父母安心。