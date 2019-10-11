分開表決警加薪 陳健波稱「危險先例」

勢連任財會主席 稱加會審民生議題

政務司長張建宗昨午於政府跨部門記者會表示，立法會積壓大量與民生有關的工程項目撥款未及審批，包括醫院重建及公路工程等，呼籲各黨派議員放下成見，「為香港老百姓福祉一齊努力」。

陳健波及金融界議員陳振英昨會見記者，兩人今將競逐連任財委會正、副主席，在建制派議員佔多數下，料可當選。陳健波稱，目前尚有44個項目等待審議，涉款700多億，強調財委會處理民生問題，冀議員放下情緒。他稱若連任財委會主席將會加會，每星期料開會逾4小時，亦冀每周另抽時間開會。他解釋，明年為本屆立法會任期最後一年，若無法通過項目撥款，須重新經事務委員會審議，需時甚長。

休會前押後 明日大嶼料調回前

陳健波稱，料下周會議將先審議T2隧道撥款，頭10項撥款項目包括公務員加薪、擴建醫院、興建海水化淡廠等。政府休會前將「明日大嶼」前期工程撥款的項目押後，陳健波估計未來將會調回原來位置，甚至更前，但暫不在頭10項撥款當中，他說有市民認為無論贊成或反對，都應討論「明日大嶼」項目。

陳健波不點名稱，有議員早前冀在公務員加薪項目中，抽出警務人員加薪部分，政府回應表示不會接受；昨則有議員要求分開表決。他認為抽出某一部門分開表決是危險先例，因亦會有人認為教師做得不好、應抽出教育局開支分開表決，「便會沒完沒了」。

新民主同盟立法會議員范國威稱，港人面對警隊濫暴、濫權等問題，「向政府繳交的稅收，竟用作支付警隊（薪酬）打壓自己的權利和自由，威脅人身安全，香港人氣憤難平」。他稱在財委會提出抽起警隊加薪分開處理，是反映民意、冀向政府施壓回應市民訴求，包括成立獨立調查委員會徹查警暴。

至於內委會，預料民建聯主席李慧琼續擔任主席，而建制派決定不讓公民黨郭榮鏗擔任副主席，預料會派馬逢國競逐。