研增白居二配額 黃遠輝憂「虛招」

房委會在2013及2015年先後兩次推出白居二先導計劃，提供5000及2500個配額，兩輪計劃下共約4000名白表買家在居屋第二市場置業，政府當時認為白居二計劃有助為白表者增加置業機會，亦便利業主售出未補價的資助單位，最終2017年11月將白居二計劃恒常化，成為每年推出計劃之一，當中2018年提供2500個配額，今年提供3000個配額，家庭及單身申請比例均沿用9：1。

消息人士透露，兩次先導計劃經驗顯示，白居二有助約五至六成白表申請者置業，一定程度滿足白表者需求，隨着之後數年居屋供應下跌，房委會內部正檢視是否可再增加每年白居二配額。不過，消息稱增加配額或導致更多申請者在第二市場競爭未補價單位，但業主及申請者可透過洽商決定是否交易。

黃：供應沒增 只會拉高成交價

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，過去平均每年約有3000宗涉及資助房屋單位的成交，約2000宗是未補價成交，餘下1000宗是已補價的成交。他認為，單純增加白居二配額只是「虛招」，實際上很取決於每年第二市場未補價單位的放售數量，若供應量沒增加，但需求上升，只會拉高白居二個案的成交金額。另一資助房屋小組委員招國偉認為，需視乎房協推出的「長者業主樓換樓先導計劃」反應，若申請反應良好，相信第二市場會增加未補價單位供應。

（施政報告前瞻）