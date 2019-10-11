6工廈擬變公營屋 最快2022啟動 房會轄下 經營戶集中一兩廈重置

明報記者 黃俊鋒 艾博瑜

政務司長張建宗昨在跨部門記者會表示，行政長官林鄭月娥下周三發表新一份施政報告，將銳意處理深層次矛盾，包括住房、土地、貧窮，以及福利不足的問題，歷屆政府都沒有這樣「大膽」的施政報告，處理高度爭議的問題。他稱特首希望當日可在立法會宣讀施政報告，若不能進入立法會，政府亦有應變方案。

政府去年底調整長策公私營房屋比例至7：3後，未來10年公營房屋單位缺口增至6.7萬個。據了解，因應公營房屋供應不足，政府正研究多項方法，將房委會轄下工廈改建為公營房屋，是較可行選項之一。

房屋署長應耀康7月在房委會公開例會表示，因應政府正做工廈消防安全條例立法工作，房委會現持有的6幢1987年前落成的舊式工廈，亦需研究如何符合新例，或需加裝走火樓梯、防火門，提升樑、柱、樓板的耐火能力等，工程複雜，無可避免影響租戶日常運作，會積極探討能否將個別工廈改建為住宅。

消息人士透露，房委會轄下6幢工廈雖然出租率高，但不少單位屬半空置或空置狀態，而部分工廈位處市區，有足夠社區配套，有條件改建或重建為公營房屋，但即使落實，有關措施亦屬中長期增加供應的手段。

九龍灣工廈位置優良 鄰近地鐵站德福

消息續稱，不會短期內把工廈全數改建，可研究分階段進行，先將部分空置率較高的工廈凍結出租，並提供搬遷津貼，把希望繼續經營的租戶集中遷移至一兩幢工廈；房委會可待其餘租戶結束租約、或提供一段時間的通知期及特惠津貼，協助他們提早遷出。由於房委會工廈單位租期一般訂為3年，消息稱若能落實措施，估計最快2022年或之後可騰空整幢工廈，但仍需視乎實際情况。

現時房委會轄下的6幢工廈分佈在葵涌、九龍灣、長沙灣等地區，其中位處屯門的開泰工廠大廈總樓面面積最大，有近4.5萬平方米。位於九龍灣地鐵站旁的業安工廠大廈則位處優良地段，鄰近德福花園、德福廣場等；葵安工廠大廈亦位處葵興地鐵站旁，交通配套方便。

黃遠輝倡參考柴灣工廈 津貼助搬遷

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，支持重建或改建房委會工廈作公營房屋，但需保留部分工廈用作基層租戶營生用途。以往房委會工廈租戶一般經營輕工業，但隨着不少租戶已年老或退休，部分單位已「半經營」或沒有經營，建議參考改建柴灣工廠大廈的經驗，協助租戶搬遷及提供賠償。房委會早年將柴灣工廠大廈改建為華廈邨時，為工廈租戶提供18個月通知期，每個單位並獲得介乎8.8萬至14.7萬元不等的特惠津貼。

房委會資助房屋小組委員柯創盛說，支持重建而非改建，將工廈轉作公營房屋。因華廈邨改建成本高，但提供單位僅200個，不符成本效益，可先研究重建市區的工廈，並建議政府同時加快規劃程序。

（施政報告前瞻）