學生當義務急救「是好事」 籲中立勿違法

反光衣、紅十字頭盔和標記是急救員的最佳身分證明，但連場示威中有急救員被捕，甚至有醫護人員被控「暴動罪」。梁卓偉說，「當記者證都可以說成是overnight（通宵）印一萬個去派」時，急救員就更應該保持中立，不能偏頗，「無論他（政見）是黃色、藍色，假如你想幫他，你要同樣用力去幫他」，並避免以急救員身分，做非急救員應做之事。不過，他亦明白在「電光火石」之間，往往知易行難。

醫護人鏈可接受 惟需理解病人感受

醫護界過去多次發起抗議活動，抗議警方執法問題，引起輿論，「瑪麗醫院也有」。梁卓偉認為，醫護人員在公餘時間與別人「手拖手」喊口號，並非不可接受，但亦須理解有病人會擔心與醫護政見不同而受到不同待遇，「這就是鹹淡水，很難一刀切」。

梁卓偉呼籲各方均需有同理心，「為何（病人）盲了？為何皮膚腐爛？為何會哮喘如此？因為吸入了催淚氣體……」而醫護更要有「專業抽離」，「當你在香港有史以來，最嚴重的事件，你要把持得好好」。