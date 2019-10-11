學生當義務急救「是好事」 籲中立勿違法

【明報專訊】反修例風暴中，年輕人到前線當義務急救員，當中不乏港大醫學院的學生。港大醫學院院長梁卓偉認為，若學生覺得「受感召」到衝突現場幫忙，是一件好事，但對於有急救員被拘捕，甚至有醫護被控「暴動罪」，梁卓偉提醒學生小心，斷不能做違法的事，「不可以因為前20分鐘，而做了之後兩分鐘的事」，且不論傷者的政見，學生也應一視同仁，「同樣用力」幫助他們。
反光衣、紅十字頭盔和標記是急救員的最佳身分證明，但連場示威中有急救員被捕，甚至有醫護人員被控「暴動罪」。梁卓偉說，「當記者證都可以說成是overnight（通宵）印一萬個去派」時，急救員就更應該保持中立，不能偏頗，「無論他（政見）是黃色、藍色，假如你想幫他，你要同樣用力去幫他」，並避免以急救員身分，做非急救員應做之事。不過，他亦明白在「電光火石」之間，往往知易行難。
醫護人鏈可接受 惟需理解病人感受
醫護界過去多次發起抗議活動，抗議警方執法問題，引起輿論，「瑪麗醫院也有」。梁卓偉認為，醫護人員在公餘時間與別人「手拖手」喊口號，並非不可接受，但亦須理解有病人會擔心與醫護政見不同而受到不同待遇，「這就是鹹淡水，很難一刀切」。
梁卓偉呼籲各方均需有同理心，「為何（病人）盲了？為何皮膚腐爛？為何會哮喘如此？因為吸入了催淚氣體……」而醫護更要有「專業抽離」，「當你在香港有史以來，最嚴重的事件，你要把持得好好」。