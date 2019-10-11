學生對話是恒常工作 「有事才找一定不理你」

自認「綠色」 非藍非黃

梁卓偉所住的大學宿舍，有來自逾40個國家約460名宿生。他引林則徐名言「海納百川」形容：「海納百川可以變成大海嘯，可以變成大洪水，但海納百川也可以排洪。」重點在勤於疏通溪澗，「要和他們（宿生）聊天」，他說對話是恆常工作，「沒有什麼巧妙」，但要緊記不能「有事才做」，「他們知道的，不一定會理你。」

籲學生勿逼人表態 「可能他在撐着你」

社會撕裂，互分顏色，梁卓偉自言自己非藍亦非黃，反倒是混而為一的「綠」：「香港大學校色也是綠色。」然而，兩邊陣營支持者愛分類，非友即敵。反修例風暴期間，不乏大學校長與學生平等對談，卻換來學生質問，甚至被迫說出學生想聽到的話：「你是否支持獨立調查委員會？」、「會否譴責警方」，即所謂「講人話」。梁卓偉借用反修例年輕人的「兄弟爬山」勸喻學生：「不可以逼人說他未必適合說，或他未必相信的話……可能你罵他，但他其實和你在爬同一座山，甚至他在你後面撐着你行，但因種種原因，他不可以和你同行，大家要互相理解。」