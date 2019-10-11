梁卓偉：修和前提是有真相 「倘港有鴻溝 獨立調查是唯一不塌的橋」

曾出任食物及衛生局副局長和特首辦主任的港大醫學院院長梁卓偉，已離開「熱廚房」7年，如今廚房失火，火舌、煙霧蔓延至社會每一角落。梁卓偉「用了10年功力」於今年7月發布調查，發現港人抑鬱比率達9.1%。至今示威者、警方暴力升級，社區對話成效未見，《禁蒙面法》被譏如抱薪救火，梁卓偉說：「修和好緊要，但前設是有『真相』。」談到獨立調查委員會，他說：「我不明白政府有什麼苦衷不行這一步？如果香港有不可修補的鴻溝，或好多鴻溝，我相信這是唯一一條不會垮塌的橋。」

明報記者 李以莊 陳諄䚻

2012年5月，距梁振英接任特首兩個月，時任特首辦主任梁卓偉在立法會被問到個人去留，他引莎士比亞《亨利五世》台詞︰「Turn him to any cause of policy, the gordian knot of it he will unloose」，大意是「以刀劈解沒有繩頭的繩」。議員詮釋，台詞有「快刀斬亂麻」之意。「引經據典是院長愛好」，梁卓偉所住的宿舍內學生說。訪問期間，梁卓偉亦屢拋書包，談到年輕人，他引英國詩人吉卜林的詩If︰

「If you can keep your head when all about you......you'll be a Man, my son!」（若你能鎮靜自若……孩子，你就是頂天立地之人！）

詩句刻在梁卓偉的鋼筆上，提醒自己保持頭腦清醒︰「我想全香港很多人都頭腦發熱。」梁卓偉說，自6月9日後，自己「用了10年功力」，調查港人於修例風波中抑鬱症患病率（見表），「10個有1個抑鬱，是clinical depression，不光是不開心」。負面情緒瀰漫，部分轉化成暴力，無論警方或示威者，所用的武力均比7月時升級。

感施暴被糾結於「前因後果」

「殺君馬者道旁兒，」梁卓偉再引典故︰「可能是7‧21後決定不割席，但他沒有出來激進……」梁卓偉沒有明言是哪一邊的支持者，但留意到，今時今日縱使施暴已然發生，但有人糾結於所謂「前因後果」：「好多人看完兩分鐘 （施暴）片段，會覺得有沒搞錯、太離譜、太過分。然後，支持施暴者的人會勸你看此前20分鐘，你（看完）會覺得，看似對的，（施暴）有少少道理，最低限度你不接受，會理解。」

梁卓偉以醫生座右銘「先勿傷害」為訓：「人的文明，社會文明，香港人的善良就是：就算有之前的20分鐘，你都不會希望、更不會直接參與那兩分鐘（施暴）的事。」

未正面評禁蒙面 不解政府拒獨立調查

社會亂而需治，人體病而需藥，均須針對施之。對於《禁蒙面法》藥效，梁卓偉沒正面評價，但談到修補社會撕裂，他不再引典，直說自己話：「要修和，前設是有真相。」回應社會「獨立調查委員會」的訴求，「我不明白政府有什麼苦衷不行這一步（獨立調查委員會）……如果香港有不可修補的鴻溝，或好多鴻溝，我相信這是唯一一條不會垮塌的橋」。

被指不合時宜 「求真是普世價值」

梁卓偉笑言自己屬「舊電池」，不猜測政府思維，但自己支持真相的立場被指「讀番書」、「不合時宜……我們回歸20多年了」，他又再引例反駁：「我學校（哈佛大學）的校訓，是Veritas，拉丁文的Truth（真相）……而（中國）中央黨校刊物，叫《求是》，追求真相，其實是普世價值。」

梁卓偉專訪片段 link.mingpao.com/60677.htm

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