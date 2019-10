梁卓偉：修和前提是有真相 「倘港有鴻溝 獨立調查是唯一不塌的橋」

曾出任食物及衛生局副局長和特首辦主任的港大醫學院院長梁卓偉,已離開「熱廚房」7年,如今廚房失火,火舌、煙霧蔓延至社會每一角落。梁卓偉「用了10年功力」於今年7月發布調查,發現港人抑鬱比率達9.1%。至今示威者、警方暴力升級,社區對話成效未見,《禁蒙面法》被譏如抱薪救火,梁卓偉說:「修和好緊要,但前設是有『真相』。」談到獨立調查委員會,他說:「我不明白政府有什麼苦衷不行這一步?如果香港有不可修補的鴻溝,或好多鴻溝,我相信這是唯一一條不會垮塌的橋。」

明報記者 李以莊 陳諄䚻

2012年5月,距梁振英接任特首兩個月,時任特首辦主任梁卓偉在立法會被問到個人去留,他引莎士比亞《亨利五世》台詞︰「Turn him to any cause of policy, the gordian knot of it he will unloose」,大意是「以刀劈解沒有繩頭的繩」。議員詮釋,台詞有「快刀斬亂麻」之意。「引經據典是院長愛好」,梁卓偉所住的宿舍內學生說。訪問期間,梁卓偉亦屢拋書包,談到年輕人,他引英國詩人吉卜林的詩If︰

「If you can keep your head when all about you......you'll be a Man, my son!」(若你能鎮靜自若……孩子,你就是頂天立地之人!)

詩句刻在梁卓偉的鋼筆上,提醒自己保持頭腦清醒︰「我想全香港很多人都頭腦發熱。」梁卓偉說,自6月9日後,自己「用了10年功力」,調查港人於修例風波中抑鬱症患病率(見表),「10個有1個抑鬱,是clinical depression,不光是不開心」。負面情緒瀰漫,部分轉化成暴力,無論警方或示威者,所用的武力均比7月時升級。

感施暴被糾結於「前因後果」

「殺君馬者道旁兒,」梁卓偉再引典故︰「可能是7‧21後決定不割席,但他沒有出來激進……」梁卓偉沒有明言是哪一邊的支持者,但留意到,今時今日縱使施暴已然發生,但有人糾結於所謂「前因後果」:「好多人看完兩分鐘 (施暴)片段,會覺得有沒搞錯、太離譜、太過分。然後,支持施暴者的人會勸你看此前20分鐘,你(看完)會覺得,看似對的,(施暴)有少少道理,最低限度你不接受,會理解。」

梁卓偉以醫生座右銘「先勿傷害」為訓:「人的文明,社會文明,香港人的善良就是:就算有之前的20分鐘,你都不會希望、更不會直接參與那兩分鐘(施暴)的事。」

未正面評禁蒙面 不解政府拒獨立調查

社會亂而需治,人體病而需藥,均須針對施之。對於《禁蒙面法》藥效,梁卓偉沒正面評價,但談到修補社會撕裂,他不再引典,直說自己話:「要修和,前設是有真相。」回應社會「獨立調查委員會」的訴求,「我不明白政府有什麼苦衷不行這一步(獨立調查委員會)……如果香港有不可修補的鴻溝,或好多鴻溝,我相信這是唯一一條不會垮塌的橋」。

被指不合時宜 「求真是普世價值」

梁卓偉笑言自己屬「舊電池」,不猜測政府思維,但自己支持真相的立場被指「讀番書」、「不合時宜……我們回歸20多年了」,他又再引例反駁:「我學校(哈佛大學)的校訓,是Veritas,拉丁文的Truth(真相)……而(中國)中央黨校刊物,叫《求是》,追求真相,其實是普世價值。」

