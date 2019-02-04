【Emily】允港留學生要求 瑞典科企捐500保安匙

Sherry同Emily講，8月時膽粗粗寄電郵畀Yubico，話反修例風波下，抗爭嘅港人擔心電腦被入侵，Yubico唔夠一星期就回覆答應會支援。經過一番轉折，Sherry先託到香港朋友保管Yubikey，會免費分發畀大學校園記者、抗爭者等。

Yubikey係乜東東？Emily問過資訊保安專家范健文（Eric），佢話Yubikey係「硬件雙重認證（hardware 2-factor authentication）」方式，原理似大家用網上理財，銀行會畀個保安編碼器，用戶登入除咗要輸入密碼，仲要入埋編碼器發放嘅號碼先登入到。Eric話硬件雙重認證的確比收手機短訊做「雙重驗證」安全，因為短訊可以被攔截，而呢條「保安匙」無接駁網絡，唔會被黑客入侵到，前提係大家要保管好條匙。