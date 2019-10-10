泛民素人派單張遇襲 當區議員：很多單打聲音

梁凱晴留醫一晚出院

梁凱晴fb昨晚上載帖文描述遇襲經過，稱她前晚與觀塘願景義工在月華街公園對出安全島派發參選宣言單張，至晚上約8時15分被一名身穿綠色上衣的光頭男子從後以硬物襲擊，其後逃去；因該人趁多人過馬路期間施襲，義工未能目睹其容貌。梁凱晴其後回家休息，感到暈眩、作嘔，在義工陪同下召救護車送院，在急症室照腦掃描後於觀察病房留院一晚，腦掃描結果顯示無大礙，她至昨午約4時出院。

當區參選人遇襲，徐海山表示嚴厲譴責暴力行為，他稱不知道誰所為，又擔心參選人面對惡意情况，他前晚亦得知有人在Telegram召集包圍他，雖然其辦事處未受破壞，但現時情况不是很太平，擔心選舉會有不公平。他說梁凱晴遇襲事件對他有不利影響，因現時出現很多「單打同懷疑」他的聲音，可能有人因此對他有敵意，亦擔心自己做街站會有危險，街坊都有心理壓力；已向警方提出憂慮，但不知警方會有何行動。

泛民聯合聲明：強烈譴責

九龍東立法會議員胡志偉、譚文豪，以及當區9名區議員、25名參選人、4名社區主任聯合發表聲明，強烈譴責事件，形容行為屬白色恐怖；斥公然針對參選人的施襲行為對參選自由造成極嚴重的威脅，「我們服務地區，以溝通及服務街坊為己任，卻換來襲擊，事件令人髮指」，呼籲目擊市民指證事件。