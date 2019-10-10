考慮安全 葉劉未定參選否 田北辰報名爭連任：中間政團重要

新民黨16成員已報名

新民黨至昨日有16名成員已報名，包括曾出戰港島區補選的海怡西現任區議員陳家珮。葉劉淑儀形容今次區選為有史以來最嚴峻，參選人和義工也感受到人身安全受威脅，這不利於舉行公平公正選舉。對於該黨選情，她稱選情好壞要視各區個別情况，強調爭取議席向來艱難，故不會因為反修例運動影響心態。至於是否贊成押後區選，她希望未來數星期暴力破壞者收手，令選舉可在和平氣氛下舉行，選民可表達意願。海怡西另一已報名的參選人為香港眾志秘書長黃之鋒。

立法會26名身兼區議員雙料議員，除鄉議局主席劉業強是當然議員外，其他均選舉產生，區諾軒、民建聯陳恒鑌及梁志祥、民主黨胡志偉、經民聯梁美芬、自由黨邵家輝6人不爭取連任。

田：撕裂到兩邊都係盲撐

實政圓桌12名成員昨報名參選，包括「雙料議員」田北辰。他形容實政圓桌為「愛國愛港中間派」，反修例風波持續數個月，社會撕裂愈來愈深，社會認為今年區選和明年的立法會選舉，「撕裂到兩邊都係盲撐」，但有市民向他表示有些「中間政團」講持平的說話，對長遠政治發展愈來愈重要，而實政圓桌真正做到「是其是，非其非」。對於是否押後區選，田北辰稱若局部票站無法運作，「可能真係要諗一諗」，認為延遲一周不是問題，但無限期延遲將嚴重打擊香港政治發展。愉景另一參選人為「荃民議政」劉卓裕。

選舉事務處昨日共接獲203份提名表格，由10月4日至昨日共接獲762份提名表格。