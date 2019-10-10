理大生設計扭計蛇羹 助上肢殘障者生活自理

自訂屈曲角度 可配餐具牙刷梳

現時有不同輔助工具協助上肢殘障者進食，但普遍只有固定的屈曲角度，或只便利主用右手的人。理大職業治療學5名四年級生陶曉峰、馮子晴、甄愛慧、盧浩欣及陳偉迪，今年初修讀「環境因素及輔助技術」學科時，以「扭計蛇」為靈感設計出「蛇羹」，一如「扭計蛇」可調校使用角度。

設計的陶曉峰及馮子晴表示，中風康復者、腦癱及類風濕關節炎患者等病人，其上肢不能活動自如，而「蛇羹」的設計符合人體工學︰其粗手柄及手帶可讓患者以手掌握緊，免用指握力，減輕小肌肉的負擔；「蛇羹」末端除可配置餐具，亦可以配上牙刷、梳；而「蛇羹」的6x6關節位，更可按個人需要調校出36個不同使用角度，並於關節配上標記，方便用家扭轉到適用角度。

參賽的「蛇羹」獲理大工業中心支援，以3D打印方式製成，並於第13屆國際康復工程及輔助科技會議的「世界大學生創新挑戰賽」中奪得設計組別金獎。團隊期望未來可改良材料、角度調校，日後商品化並大量生產，冀幫助香港數以十萬計的上肢殘障人士。

明報記者