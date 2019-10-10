樓宇更新資助研放寬門檻 目前限樓齡50年舊樓 政黨倡30年可參與

明報記者 黃俊鋒

發展局最快明日交代

特首林鄭月娥下周三會發表施政報告，她日前預告如有新政策會成熟一項公布一項。消息人士透露，發展局最快明日交代改善多項樓宇維修計劃內容詳情。

資助80%維修費 上限4萬

市建局去年7月推出「樓宇更新大行動2.0」，資助已接獲屋宇署「強制驗樓」通知的舊樓業主檢驗及維修公用地方，每個單位業主可獲資助80%維修費，上限4萬元（見表）。計劃只接受50年樓齡或以上舊樓申請，政府當時表示，為免同時推出大量工程影響市場，會分兩輪推行，首輪申請去年10月截止，約600宗申請；第二輪申請明年第三季推出。

發展局長黃偉綸上月底發表網誌，稱正檢視首輪申請的經驗和公眾意見，以考慮第二輪申請是否有改進空間。

消息人士透露，發展局明日交代改善多項樓宇維修計劃內容詳情，目前「樓宇更新大行動2.0」的30億元撥款未用盡，有空間增加名額，預料放寬申請資格由目前樓齡50年，推至40年或以上也可參加。每戶資助金額料傾向維持4萬元不變。屋宇署資料顯示，截至去年底，樓齡介乎40至49年的私人舊樓約有4650幢。

2008年推出的「長者維修自住物業津貼計劃」，黃偉綸在網誌亦稱，收到多項建議，包括上調資助額及資產上限。消息稱，預料明日亦會交代調整該計劃的內容安排。

優化升降機資助料增撥款

另外，政府去年推出涉及25億元、協助私樓業主更換或改善升降機的「優化升降機資助計劃」，8月截止申請共收到約1200份申請，涉及約5000部升降機。消息人士稱，社會關注升降機安全水平，加上計劃反應踴躍，預料會增加撥款，令更多升降機也可參與。

民建聯立法會議員柯創盛表示，歡迎政府放寬「樓宇更新」申請資格，認為當局需壓縮申請程序加快處理個案。

民主黨立法會議員林卓廷認同政府放寬計劃申請資格，認為可進一步擴展至30年或以上舊樓，稱這類舊樓質素參差，有需要加強安全。

（施政報告前瞻）