童年患癌者1/4有性功能問題 學者：比想像普遍

中大外科學系泌尿中心主任吳志輝的團隊於2015至2017年，在威爾斯親王醫院招募200名兒時曾患癌、18至40歲的華裔成年人，完成一系列包括性功能分數、整體健康、自尊、身體形象（body image）和抑鬱症狀的問卷。研究發現24%受訪者有最少一項性功能問題，所有受訪者中，有19.5%對享受和輕鬆進行性行為感困難；18.5%有勃起或達高潮的困難；13%缺乏性興趣和13.5%在被挑起性慾有困難。

研究又發現，性功能問題多見於男性，與沒有性功能問題的病人比較，患非血癌腫瘤、曾做手術、手術影響外觀的受訪者較多有性功能問題，而有性功能問題的病人普遍有較低身體健康分數、自尊分數及較多抑鬱症狀。

男性多見 曾動刀者較影響

帶領研究的吳志輝表示，癌症手術和化療有可能影響身體機能，例如接受睾丸切除手術或因受化療影響，令荷爾蒙低落而影響勃起功能，能透過荷爾蒙治療改善。此外，影響外觀的手術，例如在背和腹部留下明顯疤痕，亦可能影響自我形象和自尊心，令患者性接觸時性功能受影響，或需轉介接受心理輔導。性功能問題多見於男性，吳志輝認為可能與文化有關，例如男性更留意性方面的問題或較多婚前性生活等。

料因不敢求醫 盼提醒醫護關注

吳志輝說，這是本港首次有研究分析兒時患癌和日後性功能問題，現時臨牀上求醫的個案不多，但結果發現有關的年輕病人性功能問題比想像中普遍，相信與病人尷尬不敢求醫、不懂處理有關。吳志輝希望，藉研究結果提醒醫護人員關注兒童癌病人身體功能以外的生活問題，甚至可主動關心病人；病人亦可向兒科醫生、家庭醫生求助，有需要時會轉介予成人泌尿科治療。

明報記者