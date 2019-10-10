升降台伸過線遭巴士撞 髹橋工人墮地重傷

56歲男傷者姓譚，送院搶救後情况嚴重，另巴士上兩名女乘客被玻璃碎割傷手，亦需送院。59歲姓蕭新巴男車長無受傷，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，保釋候查。

巴士司機涉危駕被捕

事發昨凌晨2時許，一輛配備升降台的工程車停在柴灣道上斜近慈幼學校對開的慢線，譚站在升降台上為天橋髹漆油，疑升降台伸延至中線上空時，一輛N8線新巴沿中線駛至，車頂直撞升降台，譚被拋出墮地，巴士上層玻璃及車頂損毁。

新巴回覆稱，涉事巴士有8名乘客，意外後車長即時停車報警及通知公司，新巴已派員到醫院了解及配合警方跟進事件。涉事車長於1998年入職，事發時是第2.5轉車，他事發後已被暫停駕駛職務。

根據勞工處指引，使用動力操作升降工作台時應妥善規劃場地，如設立限制區或禁區，或以圍欄隔開作業區及交通路線，並張貼警告告示，防止未經授權者進入工作範圍。路政署稱對工人受傷感難過，已聯絡其家人慰問，相關工序已暫停，署方及承建商會配合相關調查。

興翼橋於去年1月被一輛未有收起吊臂的吊臂車撞毁，事後西行線對上一段需拆卸重建。