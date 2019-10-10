騙女網友16萬 大話警認罪囚8月

認罪的被告為警員張永亭（25歲），他原被控3項欺詐及一項妨礙司法公正罪，其中妨礙司法公正罪獲控方不提證供起訴。

辯方求情稱，被告的父親已離世、其母患病要支付醫藥費，其兄長主要打散工，因此被告是家庭經濟支柱。辯方又稱，被告和同袍間中「飲飲食食」花費不少，同時他於警察學院畢業後修讀犯罪心理學課程，每年須付4.6萬元學費；案發時因財困而犯事。

辯方又透露，被告在毒品調查科任職時表現優秀，曾獲73封嘉許信，其中一封由警務處長盧偉聰撰寫。辯方說，被告原打算與事主結婚，以為婚後事主會原諒他；他亦已向其他友人借貸還錢給事主，故事主除感情外，並無其他損失。辯方形容被告不懂處理私人感情，但他對社會有貢獻，重犯風險低，希望法庭從輕發落。

訛稱做臥底 要供樓供車腦有瘀血

裁判官溫紹明稱案情嚴重，涉款多，且被告違反誠信，利用事主的信任和感情欺騙她超過一年，犯案超過20次，無論被告背景如何，監禁是唯一選擇。

案情指出，被告2015年6月利用交友程式認識女事主，並訛稱自己是臥底警員，二人成為情侶。兩人於2015年7月至2017年初交往期間，被告稱需償還按揭和汽車貸款、腦內有血塊需籌醫藥費，又訛稱轉任倫敦金交易銷售員，需買勞力士手表應酬，騙取事主合共逾16萬元貸款及財物。

【案件編號：WKCC3683/19】