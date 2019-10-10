假「勞」換真偷失物 當值警罪成還押 求情：力爭上游當警察今夢碎

涉案勞力士Daytona值42萬

被告周合駿（28歲）昨聞訊後不禁落淚。涉案失表是淺藍表面Cally-Daytona勞力士手表，市值約42.5萬元。

法官裁決時稱被告行為可疑，將失表放進後腰袋似打算據為己有。對於被告辯稱因公務繁忙，忘記失表放在哪裏，情急下才以仿冒表「暫時替代」，法官說不能接受，被告不可能沒有搜尋自己口袋，而閉路電視更從未顯示被告在報案室枱面搜尋失表。法官續稱，被告把仿冒表呈交證物室，已顯示他不誠實佔有，並意圖永久剝奪事主失表，故裁定他罪成。

辯方求情稱，被告只因一時歹念，沒有足夠定力拒絕引誘，機緣巧合下犯案，並說他自小立志做警察，重讀中五後考進香港專業進修學院修讀4年制課程，自知不足，再赴英進修，獲樸茨茅夫大學應用統計及管理科學學位，畢業後如願以償投考警隊，如今留有案底，不能當差，已經夢碎。辯方又形容，被告品性純良，犯案「與本性不一致」，希望法庭念在他懸崖勒馬，交還失表，予以輕判。

報案室閉路電視攝放進腰包

控方案情指出，事主鍾曉峰踢波遺漏涉案手表，其朋友前年6月25日將表交至長沙灣警署，並由被告接收。閉路電視顯示被告將手表放進後腰的尼龍袋，並離開報案室約9分鐘，之後將一隻黑色劣質仿冒勞力士手表交到證物室，惟同袍稱封存手表方式不妥，拒絕接收，被告於是更換另一個財物封套，輾轉將涉案真表交還證物室，並將舊封套棄置。由於被告起初向值日官透露失表是黑色表面，後來改口是藍色，令值日官生疑，要求被告接受警誡。被告警誡下承認收了真表，但辯稱以為自己遺失真表，才決定以仿冒表「暫時取代」，其後記起失表藏在腰包，決定將失表交還證物室。

【案件編號：DCCC768 /18】

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