扔食具沒飽餐 患癌菲傭告僱主歧視

子宮頸癌及腎衰竭 需駁尿袋

申請人是Temporosa, Ma. Carla Arangote，即病逝菲傭Guting, Joan Sarmiento的遺產執行人；答辯人為蔡娋怡（譯音），洋名Rita。

據入稟狀，Sarmiento自2015年1月受僱於答辯人，在其將軍澳維景灣畔寓所替她及丈夫和兩名子女打理家務。直至前年3月初，Sarmiento罹患子宮頸癌及急性腎衰竭入院，需輸血、接受放射性電療，接駁導管至腎臟放尿等。Sarmiento於3月底出院並獲批病假，其間答辯人一家不再面對面與Sarmiento溝通，雙方交流轉為書寫，又拒絕向Sarmiento提供足夠食物，要她依賴朋友或教堂施捨，甚至棄置Sarmiento用過的食具與廚具，並在家中安置閉路電視等。儘管答辯人得悉Sarmiento需隨身攜帶外設尿袋，仍安排她睡在上格牀，又禁止她用洗衣機，要她手洗衣服。

前年4月底凌晨1時半，答辯人一家午夜突然喚醒Sarmiento，中止合約並要求她立即離開，將她的物品棄於屋外，令她要凌晨穿著睡衣離開。

平機勞審投訴不果 返菲病逝

Sarmiento曾透過平機會及勞資審裁處投訴答辯人均不果，前年10月返回菲律賓後不久病逝。申請人表示答辯人違反《殘疾歧視條例》，故入稟要求答辯人賠償及書面道歉。