河道走進社區 防洪兼「可親」

大圍明渠或成「親水」休憩用地

本港明渠以排洪為首要功能，近年政府推廣活化，期望美化河道並提供公共空間。大圍明渠是渠務署其中一個重點項目，署方期望將明渠活化，讓市民於附近休憩，更可涉水而行。

渠務署高級工程師（土地排水部）梁華明表示，活化河道時會考慮水質、空間、安全和使用率，大圍明渠水質不差，河段接近民居，空間較寬敞，有條件發展成「親水」用地。至於安全考量，他表示正研究智慧洪水預告系統，根據未來降雨量預測水位上升幅度，向居民預報。

活化後 啟德河有魚有鳥

渠務署亦於啟德河兩邊做活化工程，加建花槽、仿石種植盆和魚洞石，記者現場觀察，河岸不時有雀鳥停駐，河中也有魚。渠務署高級工程師（工程管理部）黃可揚表示，啟德河出現的鳥類從活化前的21種增至在活化後的28種。

梁華明稱活化計劃挑戰不少，包括安全考量。他說設計時會參考環太平洋城市的河道，特別是降雨量相對接近的新加坡和菲律賓。但由於香港雨季和旱季降雨量差距大，水浸風險不同，需謹慎考慮。他強調排洪能力仍為首要考量，計劃活化河道時須先確保河道有效疏導雨水。