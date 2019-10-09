求情稱佔中當更79天 休班警高買判守行為 認盜竊罪 拒捕罪獲撤銷

50歲被告劉志富原被控兩項盜竊及一項抗拒警務人員罪，據悉因被告認盜竊罪，獲控方同意撤銷拒捕罪。辯方透露，被告18歲起任職警務人員，經歷兩段婚姻，分別育有18歲兒子、10歲女兒和6歲兒子，形容被告十分顧家，是「好丈夫」和「好爸爸」。

犯案後確診情緒病

辯方呈上兩份精神報告，顯示被告中度情緒低落。辯方說，被告因退休後的住屋問題和子女問題感壓力，犯案前已有徵狀，惟被忽視，於犯案後確診情緒病，強調被告犯案是病情所致，被告犯案後一度試圖跳樓自殺。辯方另透露被告兒時「不太順利，有多個家庭」，被告女親友旁聽時一度啜泣。

辯方：現時政治環境下，

屋企有個男士重要

辯方另呈上被告上司及40多名警務人員聯名撰寫的求情信，稱被告是熱誠且優秀的警務人員，稱他「佔中79日不停工作，受嘉許，有成就」。辯方續稱，被告很大可能因本案失去工作，亦強調現時政治環境下，「屋企有個男士好重要」。

裁判官杜浩成表示，案中所有盜竊物品被起回；被告被捕後接受治療，一度還押27日以索取精神科報告，考慮其背景和人生，加上確診情緒病，認為被告適合有條件釋放，判處被告以2000元自簽守行為12個月。

根據案情，被告今年3月24日於葵芳新都會廣場UNIQLO內，被保安發現將服裝放入袋後未有付款即離開。保安截停被告，搜出袋內有14件、共值1400元服裝未付款，遂報警。

兩被揭UNIQLO偷衫

被告另於5月6日欲離開觀塘apm商場的UNIQLO時，警鐘響起，職員於被告袋內搜到兩件未付款的服裝，將被告帶到職員室並報警，其間被告逃跑但被保安員截停，警方到場後拘捕被告。被告犯案過程被閉路電視拍下。

【案件編號：KTCC889/19】