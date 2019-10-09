中國恒大地盤升降機急墜 壓斃工人

同場工作子嚎哭：畀條命佢都得

現場為屯門掃管笏管翠路8號「恒大‧珺瓏灣」地盤，死者陳貴端，64歲。昨午近3時，陳在電梯槽安裝升降機期間，升降機突由1樓墜下地庫1樓，陳被壓在電梯槽底，地盤負責人即時報警。陳陷入昏迷，由消防救出後送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方初步調查後相信事件無可疑，列工業意外。

據了解，死者為家中經濟支柱，育有3女1子，與妻子、兒子和孫兒同住。兒子近一個月在同一地盤工作，得悉事件後哭成淚人，激動大叫：「佢係我老竇，畀埋條命佢都得。」本報向中國恒大查詢，截稿前未有回應。

承辦商奧的斯 安全評級一星

機電署發言人稱，涉事升降機為安裝中的住客升降機，承辦商為奧的斯電梯（香港）有限公司，死者並非註冊升降機工人，署方人員到場未有發現有電纜斷裂。奧的斯在機電署網頁的季度表現評級，安全評級為一星，服務質素為三星（即六級評級中的中游位置），去年10月，葵涌新都會廣場一部奧的斯升降機故障，引致有乘客受傷。

勞工處發言人稱，處方已派員到場調查，並向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該樓宇做升降機工作，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害。

升降機工程師黃啟漢表示，一般載客升降機有機廂及對稱鉈兩部分，機廂上升，對稱鉈會下移，而安裝中的升降機，對稱鉈或較機廂輕，他估計工人安裝時未有鎖好安全鉗以固定機廂，較重的機廂遂墜下壓到工人。