智慧安防收入最多 多國元首曾參觀

商湯集團已在香港、上海、杭州、日本和新加坡等成立分部，並建立自主研發的深度學習超級計算中心，專研人臉識別、圖像識別、文本識別、醫療影像識別、視頻分析、無人駕駛等技術領域，又與全球多個學術機構、企業等合作，包括麻省理工學院、高通等美國單位。

成立5年 多地設分部

據內地媒體去年報道，商湯科技2017年已有盈利，收入主要來自智慧安防、汽車、手機等，其中智慧安防收入佔最多，達整體30%。商湯科技網站顯示，智慧安防包括多個產品，如「方舟城市級開放視覺平台」、「人臉大數據實戰平台」等，稱可做到過百萬人臉「實時布控」、準確識別人臉等，有助刑偵、教育機構點名、訪客識別等。據台灣媒體「財訊」去年報道，商湯科技其時已與400多家企業合作，包括高通、輝達、華為、小米、中國移動、銀聯等，涵蓋安防、手機、機械人等產業。

商湯科技獲多國元首參觀。2017年新加坡總理李顯龍訪華時，商湯是行程唯一訪問的企業，李顯龍當時曾到商湯北京總部體驗「刷臉進門」等人工智能技術，翌年新加坡國家主權基金淡馬錫參與商湯科技C輪融資。今年4月，馬來西亞總理馬哈蒂爾亦曾訪問商湯科技，又邀請其落戶大馬。