被指涉打壓維族 「商湯」列美黑名單 本地AI「獨角獸」 稱嚴守法規促重新審視

限制輸入美國科技 外交部強烈不滿

中國外交部表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方撤銷有關決定。

美國商務部周一將商湯科技與另外27個中國政府單位及科技公司列入貿易黑名單，稱該批企業涉打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。商務部要求美國企業必須取得許可，才能向黑名單內的單位出售零部件及服務，相當於限制該些單位輸入美國科技。

研人臉識別 曾與疆企合營安防公司

商湯科技為中文大學工程學院教授湯曉鷗2014年創辦的人工智能技術公司，於香港科技園設有總部，主力研發人臉識別、圖像識別等電腦視覺技術。該公司已獲多輪融資（見表），總金額逾26億美元（約202億港元），去年獲軟銀願景基金的投資後，其估值超過75億美元（約585億港元）。商湯科技曾於去年與新疆安防公司「立昂技術」開立合營公司「新疆湯立科技」，提供智能安防產品服務。商湯科技發言人昨回覆本報查詢表示，已出售「新疆湯立科技」全部股權。

商湯科技昨發聲明，對被列入黑名單表示強烈反對，強調集團嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，並制定及實施嚴格人工智能技術使用的倫理標準。其聲明強調，該集團以最負責任的態度推動人工智能技術發展，呼籲華府重新審視。商湯科技發言人又表示，公司目前在美國沒有任何商業運作；產品研發和技術方面，其硬件儲備可保證公司的研發工作在未來相當長一段時間不受影響。

商務及經濟發展局發言人表示，政府一直按香港法例嚴格和全面執行戰略物品貿易管制，防止香港被用作擴散大規模毁滅武器及其他武器的渠道。政府與美國及其他貿易伙伴就戰略物品貿易管制保持緊密聯繫，並在有需要時合作處理執法個案。

政府及香港科技園公司接受查詢時，沒正面回應會否就事件向美國提出抗議。據悉，在中美貿易戰中，港府中人曾公開就關稅問題，公開促請作為世貿成員國的美國履行關稅承諾，港府更曾向美國政府正式提交抗辯書。但將企業列入黑名單屬美國「單方面」舉措，故港府暫缺法律基礎向美國公開提出反對。

明報記者