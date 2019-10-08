支援非為救而救 助企業「升呢」抗逆

兩基金加碼 開拓格魯吉亞生意也資助

政府去年起已向BUD專項基金及市場推廣基金分別額外注資35億及20億元，並增加資助上限，前者更將企業開拓生意的範圍由內地增至東盟。邱騰華說，其實兩年前規劃時的原意是鼓勵企業走出去，剛巧遇上貿易戰，現在已是企業的「及時雨」；今年政府再將資助範圍擴至所有與香港達成自貿協定的經濟體。邱騰華稱，例如去年與香港簽署自貿協議的格魯吉亞，堪稱是歐洲最自由貿易的國家，希望港商把握好政府為他們打開的方便之門，經格魯吉亞開通歐洲市場。

政府同時鼓勵企業活用40多個總額達350億元的政府資助基金，邱騰華形容就等於一張尋寶圖，在尋找適合基金的過程中，企業也可反思自己欠缺什麼、需要什麼和將來要做什麼，「除此之外，申請不同基金也可以有先後次序，可以先申請一項，符合條件了再申請另一項」。

培訓職員指導申請40個資助基金

但基金眾多總會眼花撩亂令企業卻步，邱稱這也是政府從10月1日起整合工貿署、貿發局、科技園及生產力局現有4個中小企服務中心的原因之一，培訓職員指導企業申請合適基金，務求讓政府支援發揮最大作用。

政府亦宣布會在中小企融資擔保計劃下推出九成信貸擔保新產品。邱騰華表示逆境下，企業需要生意，需要轉型升級，但更急切的是需要紓緩銀根短缺，因此增設九成擔保新產品，「就是想幫不符合原有八成擔保產品的初創企業」。他表示，現時坊間對科技型初創已有不少支援，而非創科的小微企業，以及剛剛執業的專業服務人士其實同樣需要支援，考慮到銀行審批必然審慎，所以才由政府提供九成擔保，以減低銀行承擔的風險，願意借貸予這些企業。

（貿戰與香港系列）