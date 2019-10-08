專欄：誰是科技進步的得益者？／文：章濤

5年前，我在北京投資連鎖米粉店，自家開發了一個集等位、點餐、流程管理、數據蒐集於一身的app，奈何這app最後下場慘淡，原因是教導客人使用的成本極高，而系統開發又投入了一定的金錢、時間，故為了催谷，不得不推出一連串推廣優惠。但推廣一停，客人就棄如敝屣。之所以如此，固然是因為時間不對，當手機微支付成為潮流，大家自然就會拿起手機，由瀏覽菜單、點菜到支付，一氣呵成；反觀香港，由於微支付風氣未形成，目前仍停留在點餐機的階段。

除了「時間」因素，尚有另一個值得深思的問題︰誰才是科技進步的得益者？若商家期望，靠客戶無條件幫忙而取得科技進步的利益，那只是商家一廂情願；除非客戶對情况相當熟悉，或者是苦無選擇的空間，否則難以誘使他們在毫無好處下投入使用。

低價品能靠自助機 高級品需靠溝通

所以，眼下的觸屏點餐機雖然普遍，客戶自覺能減省時間，但其實不過是純人手運作與BYOD（自攜裝置）這結果之間的過渡產物，終有一天，他們也自己拿出手機，完成各個點餐步驟。不過要走到最後這步，相信不會是短期內的事。

自助點餐機看似方便高效，卻只能用以銷售一些為人認識且單價低的商品，一些較高端、嶄新的產品卻不能應用，因為愈高級的產品或消費場所，就愈有推銷、介紹和服務的必要。人與人之間的良好溝通，是整個消費過程中的最大增值，也是目前科技無法取代的東西。

作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]