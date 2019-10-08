聘社運人士助解困 網購平台光時開張

光時網頁表明，開業理念最初由「連登仔」提出︰以可賺錢的生意補助因參與社運而被捕的人。網購平台昨日開業，並同時於facebook、連登討論區發文介紹，宣傳海報表明希望建立可持續發展的就業平台，「不割席亦不施捨」，向為香港而犧牲前途的年輕人提供就業機會，累積工作經驗。

暫50義工管理 考慮一年後申請社企

光時表示，公司目前3名股東均由義工出任，現時有約50名義工以非受薪形式協助營運及管理，並已聘請一名曾參與2016年社會運動而入獄的更生人士，又稱受聘的社運人士將獲高於其職位市價的薪酬，光時於營運一年後會考慮申請為社企。

平台售賣食品、個人護理產品等生活用品，價錢與市價相若，比其他網店略貴，光時稱因公司無起動資金，須以客戶落訂的訂金購貨，首批訂單須兩至3周才出貨，未來目標為建立自己車隊，冀收到客戶訂單後第二日送貨。

明報記者